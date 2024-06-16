23 منها في العراق.. تحديد 344 صندوق اقتراع خارج إيران للانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن علي رضا محمودي قال في هذا المؤتمر الصحفي، بعد إعلان وزارة الداخلية عن بدء عملية الانتخابات، قمنا بالتواصل مع الممثليات في الخارج. تلقينا رسائل من 138 ممثلية حول إرسال التعريفات. وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية، تسلم زملائي تعرفة أكثر من 344 صندوق اقتراع.وأضاف: سيتم خلال هذا الأسبوع تسليم المعدات إلى الزملاء في السفارات. ولحسن الحظ، لدينا الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات جيدة في الممثليات.وأضاف: بالنسبة للسعودية وتصويت الحجاج الإيرانيين، فقد أخذنا في الاعتبار التوقعات اللازمة والتعرفة اللازمة. بالتأكيد لدينا صندوق في السفارة الإيرانية في الرياض وقنصليتنا العامة في جدة، وتم التأكيد على انجاز هذا الأمر بالتشاور مع السلطات السعودية.