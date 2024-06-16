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حصيلة جديدة لضحايا الحرب في قطاع غزة
دوليات
2024-06-16 | 11:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
303 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37337 شخصا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي: "إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و102 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأضافت "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 37337 شهيدا و85299 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 254 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.
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