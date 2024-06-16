بالأرقام.. خسائر بشرية ثقيلة للجيش الإسرائيلي منذ بداية حزيران

وقد سُجلت الحصيلة الأسوأ للجيش الإسرائيلي في يوم واحد خلال النصف الأول من يونيو/حزيران يوم أمس السبت بعد مقتل 8 عسكريين في تفجير استهدف ناقلة جند في مدينة رفح بقطاع غزة.وحسب الأرقام الرسمية التي تسمح الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشرها، قتل -منذ بدء الهجوم الإسرائيلي البري على القطاع إثر عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- 658 جنديا وضابطا إسرائيليا، بينهم 306 في المعارك البرية التي بدأت يوم 27 من الشهر نفسه.كما تشير المعطيات إلى إصابة 3 آلاف و835 ضابطا وجنديا من جيش الاحتلال منذ بداية الحرب، بينهم 1936 بالمعارك البرية.مقتل جندي في هجوم بمسيّرة أطلقها حزب الله اللبناني على تجمع جنود في حرفيش.مقتل جندي في اشتباك مسلح خلف الخطوط من رفح.مقتل ضابط في وحدة اليمام الخاصة خلال عملية استعادة الأسرى الإسرائيليين الأربعة من منطقة مخيم النصيرات.مقتل 4 جنود وإصابة 6 بينهم ضابط في كمين بمبنى مفخخ وسط رفح. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الجنود قتلوا جراء انفجار وقع بمبنى في حي الشابورة برفح. ومن جهته قال المراسل العسكري لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن 7 جنود أصيبوا في الانفجار، بينهم خمسة إصاباتهم بالغة.إصابة 10 جنود خلال 24 ساعة.إصابة 29 جنديا خلال 24 ساعة.الجيش يقر بإصابة جنديين إثر قصف بقذيفة صاروخية من لبنان.إصابة 11 عسكريا في غزة خلال 24 ساعة.إصابة 10 جنود خلال 24 ساعة.مقتل 8 جنود من سلاح الهندسة في تفجير ناقلة جند مدرعة في رفح. وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن هذه المدرعة علقت داخل حقل ألغام معد سلفا مما أدى إلى الانفجار. وبدوره قال جيش الاحتلال إن جنوده الثمانية قتلوا شمال غرب تل السلطان بمنطقة رفح.مقتل جنديين في تفجير عبوة ناسفة في دبابة وسط قطاع غزة.مقتل جندي متأثرًا بإصابته في تفجير مبنى مفخخ في رفح يوم 10 من الشهر نفسه. وهو مقاتل في لواء غفعاتي.مقتل جندي خلال المعارك في رفح.