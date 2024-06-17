خلال 3 أيام.. ضخ أكثر من 3 مليارات لتر مياه للحجاج في مكة والمشاعر المقدسة

وذكرت وكالة الانباء السعودية، ان الذراع التشغيلي المرحلي للهيئة السعودية للمياه، ومنظومات الإنتاج في الشركة السعودية لشراكات المياه وشركائها في القطاع الخاص، تمكنت من رفع الطاقة الإنتاجية للمياه إلى "مستويات قياسية".وقامت شركة نقل وتقنيات المياه، بإمداد المياه المنتجة لشركة المياه الوطنية التي أكملت الجهود التكاملية للمنظومة، بتوزيع وضخ الكميات المعلنة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أصدرت، تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة، ونصحت الحجاج بالحفاظ على رطوبة أجسادهم وتجنب الخروج خلال الساعات الأشد حرارة في اليوم، بين الساعة 11 صباحا والثالثة بعد الظهر، حسب وكالة رويترز.