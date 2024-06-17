ماذا تفعل خارطة العراق على "ذراع جندي إسرائيلي"؟.. صورة تشعل جدلا عربيا

وبحسب الصورة المتناقلة والتي اثارت الجدل في العديد من البلدان ولاسيما في مصر خلال الساعات الماضية، فأن الخريطة ضمت أجزاء من مصر ولبنان وسوريا والعراق وأجزاء من السعودية.وتم تصوير جندي خلال العمليات في غزة وعلى زيه العسكري خريطة تصور "إسرائيل الكبرى"، وأثارت صورة الجندي الإسرائيلي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما أشعلت عاصفة من ردود الفعل.وعلق النشطاء على الصورة معتبرين أن الخريطة تعكس أجندة توسعية تذكر بالطموحات الإمبراطورية التاريخية، وتقارن بمفهوم ألمانيا النازية، بحسب روسيا اليوم.وقال النشطاء إن مفهوم "إسرائيل الكبرى" متجذر في بعض تفسيرات الأيديولوجية الصهيونية، التي تؤكد أن الأرض الموعودة في الكتاب المقدس تمتد من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات في العراق.