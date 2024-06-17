السعودية تأمر بإيقاف تفويج الحجاج إلى الجمرات

وسجلت المشاعر المقدسة أعلى درجات الحرارة منذ بدء الحج بلغت في الظل 49 درجة، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء الحارة في أول أيام التشريق على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشكل عام، تزامنا مع مواصلة الحجاج مناسكهم.وأشار المركز، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة في مكة المكرمة ستكون 49 درجة مئوية ومشعر عرفات 49 درجة ومزدلفة درجة ومشعر منى 49 درجة.والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، استدعى نشر عدد كبير من مركبات الإسعاف حول منشأة الجمرات، للتعامل مع أي حالة طارئة أثناء رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق.