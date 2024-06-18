أوكرانيا تهاجم 10 بلدات روسية والنيران تشتعل بمستودعات نفطية

وقال غولوبيف على تلغرام "تشير البيانات الأولية إلى عدم وقوع إصابات".ولم يذكر غولوبيف هوية الطائرة المسيرة المهاجمة، غير أن أوكرانيا دأبت على مهاجمة منشآت في بلدات ومدن روسية بواسطة الطائرات المسيرة.كذلك غالبا ما تنشر روسيا أخبارا عن حرائق في مستودعات نفط في مناطق روسية قريبة من أوكرانيا، ومعظمها ناجم عن هجمات أوكرانية بواسطة الطائرات المسيرة.وعلى الصعيد ذاته، هاجم الجيش الأوكراني أكثر من 10 بلدات وقرى في منطقة كورسك الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون إصابة أحد، وفقا لما نشره القائم بأعمال حاكم المنطقة أليكسي سميرنوف على قناته على تطبيق تلغرام، بحسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.