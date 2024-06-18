واشنطن تعلن مقتل بحار فيليبيني وإصابة سريلانكي بهجوم "حوثي"

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن البحار الفيليبيني الذي قُتل كان على متن السفينة "إم/في توتور"، وهي مملوكة لشركة يونانية وترفع العلم الليبيري.وتسرب الماء إلى السفينة وتم إخلاؤها بعد أن ضربتها مسيّرة بحرية قبالة مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، الأربعاء، وفق وكالة أمنية تديرها البحرية البريطانية.وقال كيربي أيضاً إن بحاراً سريلانكياً أصيب بجروح خطيرة في هجوم منفصل للحوثيين الخميس على السفينة "إم/في فيربينا" التي ترفع علم بالاو وتمتلكها شركة أوكرانية وتديرها شركة بولندية.وصرّح كيربي للصحفيين: "هذا إرهاب محض. ببساطة لا توجد كلمة أخرى لوصفه. ادعاء الحوثيين بدعم سكان غزة لا أساس له من الصحة".وأشار إلى العقوبات الأمريكية المعلنة مؤخراً والتي قالت وزارة الخارجية إنها تستهدف 3 أفراد و6 كيانات ضالعة في شبكة شراء الأسلحة التابعة للحوثيين.وقالت الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن الجهات المشمولة بالعقوبات "مكنت قوات الحوثيين من تحقيق إيرادات والحصول على مجموعة من المواد اللازمة لتصنيع الأسلحة المتقدمة التي يستخدمونها لشن هجمات إرهابية مستمرة ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها".