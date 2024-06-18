زلزال قوي يضرب شرق إيران وانباء عن مصرع واصابة العشرات

وقالت إنه "من بين 120 شخصا أصيبوا تم نقل 35 إلى المستشفى لتلقي العلاج".وصرح حاكم كاشمر بأن "اثنين من القتلى لقيا حتفهما أثناء فرارهما من الزلزال بينما حوصر الآخران تحت الأنقاض".وذكرت السلطات المحلية في محافظة خراسان رضوي شمال شرقي إيران أن "الزلزال كان بقوة 5 درجات على مقياس ريختر".وأفادت السلطات المحلية للتلفزيون الرسمي بأنه "تم إرسال فريق الإنقاذ والبحث إلى المنطقة فور وقوع الزلزال".وأكد المصدر ذاته أن "الزلزال ألحق أضرارا بالمباني معظمها جسيمة".من جهته أعلن مركز بحوث الزلازل التابع لمعهد الجيولوجيا بجامعة طهران، أن "الزلزال وقع على عمق 6 كم تحت سطح الأرض".