بتهمة التخطيط لانقلاب.. ألمانيا تبدأ محاكمة 8 متهمين من حركة "مواطني الرايخ"

ووفقا للمصدر، كان المتهمون يخططون لتشكيل مجلس وزراء خاص بهم في حال نجاح خططهم، ومن بين المتورطين في التخطيط للانقلاب طبيب، وطاه، وعالم فلك.وكانت وسائل إعلام ألمانية قد ذكرت أن "المتهمين الثمانية كانوا ينوون اختطاف المستشار الألماني أولاف شولتس وعرضه على التلفزيون لجذب الانتباه، وبحسب الصحيفة وجهت للمتهمين الثمانية تهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية والتحضير لانقلاب".ومن جانبهم، قال محامو المتهمين إنهم "ليسوا إرهابيين، بل هم مجرد مواطنين غير راضين عن سياسة السلطات الألمانية".وتجدر الإشارة إلى أنه "بدأت محاكمة "مواطني الرايخ" في الخامس من ايار2024.وتُعقد المحاكمة في ميونخ وسط إجراءات أمنية مشددة بينما تواجه ألمانيا مخاوف من تصاعد اليمين عقب نجاحه الأخير في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وفي ظل موجة من الاعتقالات التي شملت أشخاصا متهمين في حوادث منفصلة بالتجسس لصالح روسيا والصين.وحركة "مواطني الرايخ" هي تسمية للعديد من الجماعات اليمينية والأفراد والجماعات في ألمانيا ممن يرفضون شرعية الدولة الألمانية الحديثة، جمهورية ألمانيا الاتحادية، ويؤمنون بالرايخ الألماني الذي كان قائما في الفترة من 1871 حتى 1945.في 12 كانون الاول 2023، أعلن مكتب المدعي العام الألماني أنه وجه اتهامات إلى 27 شخصا في قضية التحضير لانقلاب، ومن بينهم مواطن روسي وممثل عن عائلة ريوس الأميرية هنري الثالث عشر.