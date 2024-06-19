الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بعملية مركبة

أعلنت حركة أنصار الله (الحوثيون)، مساء الأربعاء، عن استهداف سفينة يونانية بعملية مركبة.

وقال قيادي في الحركة، إن "العملية ضد سفينة مملوكة لإحدى الشركات اليونانية الأكثر اختراقا للحصار على العدو".

وأضاف أن "الشركة المالكة تخرق الحظر بتسيير ناقلات الشحن عبر البحر المتوسط نحو موانئ العدو"، موضحاً أنه "تم استهداف السفينة بعملية مركبة على 5 مراحل"، مؤكداً أن "استهداف السفينة تم بزورق مفخخ وصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة".

وتابع "سنواصل استهداف سفن مملوكة للشركات التي لها سفن أخرى تذهب عبر المتوسط لموانئ العدو"، معتبراً أن "العملية في إطار عمليات إسناد للمقاومة في غزة وهي إهداء للمجاهدين في عيد الأضحى".