بعد الكويت.. الاكوادور "تتضامن مع العراق" وتغرق بالظلام إثر انهيار منظومة الكهرباء

وانقطع التيار الكهربائي قرابة الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي وفاجأ ركاب المترو في العاصمة كيتو الذين توقفت قطاراتهم، حيث اضطر بعضهم إلى السير مسافات طويلة في أنفاق مظلمة قبل أن يجدوا مخرجا.وبعد ثلاث ساعات أعلن وزير الطاقة روبرتو لوك على منصة اكس أنه تمت استعادة 95 بالمئة من طاقة الشبكة الكهربائية.وكان قد أعلن في وقت سابق عن "انهيار في خط النقل، ما تسبب بسلسلة من الانقطاعات" وانهيار الشبكة في جميع أنحاء البلاد.ويوم امس، أعلنت الكويت اللجوء الى "جدولة إطفاء الكهرباء" بواقع ساعتين في اليوم، بسبب زيادة الاحمال المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.