65% منهم مصريون.. أكثر من 900 حاج توفي في مكة هذا العام

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية، عن دبلوماسي عربي طلب عدم الكشف عن اسمه إن عدد الوفيات في صفوف الحجّاج المصريين ارتفع إلى "600 على الأقل"، حيث يشكلون الجزء الأكبر من الحجاج المتوفين، وبذلك وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات خلال موسم الحج هذا العام 922 شخصا غالبيّتهم مصريونـ وتعود معظم الوفيات لأسباب مرتبطة بالطقس الحار، وما يزال كثيرون يبحثون عن أقربائهم وأصدقائهم الذين فُقدوا خلال أداء الفريضة.وقال أحد الدبلوماسيين اللذين ينسقان استجابة بلديهما، إن "جميعهم ماتوا بسبب الحرارة" باستثناء شخص أصيب بجروح قاتلة خلال تدافع بسيط بين حشد من الحجاج، مضيفا أن الحصيلة مصدرها مشرحة المستشفى في حي المعيصم بمكة.وبالإضافة إلى المصريين، يشمل هذا العدد 132 إندونيسيا و68 هنديا و60 أردنيا و35 تونسيا و13 من كردستان العراق و11 إيرانيا و3 سنغاليين.ومن جانبه، قال دبلوماسي آسيوي في السعودية: "لدينا حوالي 68 حالة وفاة مؤكّدة في صفوف الحجاج الهنود، بعضهم لأسباب طبيعية إذ كان هناك العديد من الحجاج المسنين، والبعض قضوا بسبب الأحوال الجوية، هذا ما نفترضه".