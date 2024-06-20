عراقي الجنسية.. من هو القيادي الداعشي "أبو ليث الجنابي" الذي قتل في سوريا؟

وقالت إن القيادي الذي تم استهدافه يدعى “أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي”، وهو مسؤول كبير في تنظيم “داعش”، وأضافت أن تصفيته ستؤدي إلى تعطيل قدرة “داعش” على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية. الدفاع المدني السوري أعلن في وقت سابق مقتل شخص بعد استهدافه بغارة من قبل طائرة مسيرة pic.twitter.com/v5Hewwg4Bs
— خالد الأسلمي الشمري (@asdaslm9) June 19, 2024
وقالت إن القيادي الذي تم استهدافه يدعى “أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي”، وهو مسؤول كبير في تنظيم “داعش”، وأضافت أن تصفيته ستؤدي إلى تعطيل قدرة “داعش” على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية. الدفاع المدني السوري أعلن في وقت سابق مقتل شخص بعد استهدافه بغارة من قبل طائرة مسيرة pic.twitter.com/v5Hewwg4Bs
مسؤول التجهيز بتنظيم داعش الذي كشفت امريكا عن مقتله اليوم قضى بقصف صاروخي يوم 16 حزيران.
القصف استهدف منزلا قرب المخيم الكويتي بريف عفرين ما ادى لمقتله فقط وتم التعرف عليه وقتها باسم محمد حمدان الاحمد من حمص (الصورة).
لكن بعد فحص الDNA امس تبين انه ابو ليث الجنابي(اسامة ابراهيم) pic.twitter.com/KkUJC1ftI0
— عقيل حسين (@akilhousain) June 19, 2024
مسؤول التجهيز بتنظيم داعش الذي كشفت امريكا عن مقتله اليوم قضى بقصف صاروخي يوم 16 حزيران.
القصف استهدف منزلا قرب المخيم الكويتي بريف عفرين ما ادى لمقتله فقط وتم التعرف عليه وقتها باسم محمد حمدان الاحمد من حمص (الصورة).
لكن بعد فحص الDNA امس تبين انه ابو ليث الجنابي(اسامة ابراهيم) pic.twitter.com/KkUJC1ftI0
متنكر و يعمل حارس في ريف عفرين ⬇️
أسامة جمال محمد ابراهيم الجنابي
🔴 المسؤول بداعش الذي قتله التحالف في سوريا هو " أبو ليث الجنابي " عراقي الجنسية
🔴 " أبو ليث الجنابي " يتولى إدارة التجهيز بالتنظيم
هذا الذي قتله التحالف بالقرب من مخيم كويت الرحمة pic.twitter.com/u6x1YHPgVi
— خــاڵـــد مـــﺣ͠ــمـــد شــمـيطي 🕊️ (@abualisar18) June 19, 2024
متنكر و يعمل حارس في ريف عفرين ⬇️
أسامة جمال محمد ابراهيم الجنابي
🔴 المسؤول بداعش الذي قتله التحالف في سوريا هو " أبو ليث الجنابي " عراقي الجنسية
🔴 " أبو ليث الجنابي " يتولى إدارة التجهيز بالتنظيم
هذا الذي قتله التحالف بالقرب من مخيم كويت الرحمة pic.twitter.com/u6x1YHPgVi