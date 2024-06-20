كوريا الشمالية وروسيا تتعاهدان على "المساعدة العسكرية" ضد أي اعتداء يطال أحدهما

وذكرت رويترز، ان الاتفاق ينص على أن البلدين لن يوقعا أي معاهدة مع دولة ثالثة تنتهك مصالح الدولة الأخرى، ولن يسمح أي منهما باستخدام أراضيهما من قبل أي دولة للإضرار بأمن وسيادة الدولة الأخرى.وأجرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في بيونغ يانغ، أمس، قبل الإعلان عن توقيع اتفاق شراكة استراتيجية شاملة، في الزيارة التي يجريها بوتين الى كوريا الشمالية لأول مرة منذ 24 عاما.