إرسال قطط من الدوحة الى أمريكا.. تقارير: تبني الحيوانات في قطر نادر للغاية

وذكر موقع الدوحة نيوز في تقرير ترجمته السومرية نيوز، انه تم إنقاذ أكثر من 20 قطة من شوارع قطر وإجلائها إلى ملجأ للقطط في هيوستن بولاية تكساس الامريكية، موضحة ان كاثي فيليب تزوليو نظمت مؤخرًا مهمة الإنقاذ هذه بعد الاتصال بجمعية هيوستن للإنسانية، وهي ملجأ للحيوانات غير ربحية، في نوفمبر 2023، ثم قامت منظمة Pet Rescue ومقرها هيوستن باتخاذ الترتيبات اللازمة للحيوانات قبل وصولها في 9 يونيو.تشير التقديرات إلى أن قطر تضم ما بين مليونين وثلاثة ملايين قطة ضالة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى افتقارها إلى الموارد اللازمة لخدمات التعقيم والإخصاء.وفي أبريل 2022، تدخل مقهى للقطط في ولاية ويسكونسن لإنقاذ 25 قطة، وهو مثال آخر على جهود إنقاذ القطط القادمة من قطر.وقال مقهى Sip & Purr Cat ومقره ميلووكي في ذلك الوقت، إن جميع القطط ليس لها مستقبل في قطر.وقال المقهى في منشور على فيسبوك: "لا توجد ملاجئ حكومية أو عمليات إنقاذ في قطر، وهناك دعم مجتمعي ضئيل للغاية لإنقاذ الحيوانات، كما أن تبني الحيوانات نادر للغاية". "بالنسبة للقطط التي نقبلها في برنامجنا الدولي لتبني المنح الدراسية، فإن Sip & Purr هو نهاية الطريق لهذه القطط. "لقد تم استنفاد جميع الموارد لإيجاد وطن لهم في الخارج".