وفاة 5 حجاج روسيين في السعودية

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قال متحدث القنصلية: "تلقينا مساء أمس نبأ وفاة حاج آخر من روسيا ليصل عدد الحجاج الروس المتوفين إلى خمسة".وأوضح أن الحاج المتوفى كان يعاني من أمراض القلب والسكري، وسيتم دفنه في مكة.وفي وقت سابق، أعلنت القنصلية الروسية وفاة أربعة حجاج روس هم رجل و3 نساء لأسباب صحية وأنه تقرر دفنهم جميعا في مكة.وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه توفي ما لا يقل عن 550 حاجا هذا العام بسبب الطقس الحار، معظمهم من المصريين والأردنيين.ووصلت درجات الحرارة هذا الأسبوع في السعودية إلى 45 درجة مئوية، وفي مكة سجلت 52 درجة.