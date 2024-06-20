انفجار في دولة أوروبية يوقع ضحايا

وأغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بالقاعة الرياضية ببلدة سيتينيي. وفتحت تحقيقا لمعرفة نوع الانفجار وسببه.من جانبه قال تلفزيون "أر تي سي جي" الحكومي إنها كانت قنبلة، مشيرة إلى أن الانفجار مرتبط بالعصابات الإجرامية في دولة البلقان المتورطة في تهريب المخدرات.