عسكري يقتل زوجته أمام المارة في لبنان

أقدم عسكري لبناني، الخميس، على قتل زوجته أمام المارة في منطقة الدورة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن "جريمة قتل وقعت في منطقة برج حمود حيث أقدم جندي في الجيش اللبناني على قتل زوجته بإطلاق النار عليها وتمكّن عدد من أبناء المحلة من توقيفه".

وأضافت تلك الوسائل أن "العسكري أقدم على قتل زوجته بإطلاق النار على رأسها مباشرة عند مستديرة الدورة، وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية".