روسيا: على طوكيو أن تنسى جزر الكوريل إلى الأبد

وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي، أن "المدير العام للإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية اليابانية خلال جلسات الاستماع البرلمانية في 28 شباط الماضي، أجرى تشابها مباشرا بين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وانضمام جزر كوريل الجنوبية إلى روسيا".واضافت أن "الدبلوماسي الياباني تجاهل حقيقة أن الجزر المذكورة انتقلت إلى السيادة الروسية بما يتفق تمامًا مع القانون الدولي في أعقاب نتائج الحرب العالمية الثانية، التي منيت فيها اليابان بهزيمة ساحقة".وتابعت زاخاروفا: "أود أن أشير إلى الإيحاءات الانتقامية الواضحة في تصريحات الدبلوماسي الياباني".ورجحت أن "ذلك لم يكن وليد الصدفة، لافتة إلى أنه دليل على أن بعض القوى في المؤسسة السياسية اليابانية تضع في اعتبارهم إمكانية تحقيق مطالباتهم الإقليمية ضد روسيا"، وأتمت قائلة: "أنا الآن أناشد طوكيو أن تنسى هذا الخيار إلى الأبد".