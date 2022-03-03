أوكرانيا تقدم طلباً لـ"التجارة العالمية" بشأن روسيا

وكتبت البعثة الأوكرانية للمنظمات الدولية في جنيف على "تويتر": "أبلغت أوكرانيا أعضاء منظمة التجارة العالمية بقرار فرض حظر اقتصادي كامل وعدم تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بعد الآن في العلاقات مع روسيا الاتحادية".ودعت البعثة أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين إلى اتخاذ إجراءات تقييدية مماثلة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية التي تقودها موسكو في أوكرانيا.