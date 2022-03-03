الاستخبارات الروسية: الحرب الباردة مع الغرب اصبحت ساخنة

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن ناريشكين قوله: "أن حيادية أوكرانيا هي "حاجز ضروري لصد الهجمات من الغرب"، لافتا إلى أن الغرب لا يحاول حصار روسيا فحسب بل وتدميرها أيضا".بالتزامن مع ذلك، أبلغ الرئيس الروسي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أن "أهداف عملية موسكو في أوكرانيا "المتمثلة في نزع أسلحتها ووضعها المحايد ستتحقق على أي حال".وقال بوتين إن "أي محاولات من جانب كييف لتأجيل المفاوضات ستدفع موسكو لإضافة المزيد من البنود إلى قائمة مطالبها، وفق الكرملين".من جهته أعلن الإليزيه في وقت سابق اليوم أن "ماكرون تحدث هاتفياً مع بوتين لمدة ساعة ونصف الساعة، وهي المحادثة الثالثة بينهما منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 شباط. كما تحدث أيضاً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".يذكر أن العملية العسكرية الروسية كانت انطلقت في 24 شباط الماضي، بعد أيام قليلة على اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين في الشرق الأوكراني، وسط توتر غير مسبوق في المنطقة من جهة، وبين الغرب وروسيا من جهة أخرى.