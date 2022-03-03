الطاقة الذرية تحذر من القتال قرب محطة نووية في أوكرانيا

ويأتي تحذير الوكالة الدولية، بعدما أفادت أوكرانيا بوقوع معركة في بلدة إنيرهودار القريبة، وسط تواصل الاجتياح الروسي.وقالت الوكالة، في بيان، "المدير العام جروسي دعا إلى وقف فوري لاستخدام القوة في إنيرهودار، ودعا القوات العسكرية العاملة هناك إلى الكف عن أعمال العنف بالقرب من محطة الطاقة النووية".وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مفاوض أوكراني في المحادثات التي جرت مع النظراء الروس في بيلاروسيا، يوم الخميس، أن الجانبين اتفقا على "وقف محتمل" لإطلاق النار خلال عمليات الإجلاء.وأكد المفاوض الأوكراني الذي لم يجر ذكر اسمه، التفاهم بشأن إقامة ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين.وأضاف المصدر أن موسكو وكييف اتفقتا على عقد جولة ثالثة من المحادثات قريبا، لكن المفاوض الأوكراني بدا غير راض عن نتائج المباحثات وقال "لم نحصل على النتائج التي كنا نعول عليها".ووصفت روسيا أعمالها في أوكرانيا بأنها "عمليات عسكرية خاصة"، وتقول إنها لا تستهدف احتلال الأراضي بل تدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقبض على من تعتبرهم قوميين خطيرين.