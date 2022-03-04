دونيتسك تفرض السيطرة على 36 منطقة

وجاء في بيان القوات: "نتيجة للأعمال الناجحة، منذ بداية العملية، تم فرض السيطرة على 36 منطقة. ويجري اتخاذ إجراءات نشطة لتحرير مدينتي فولنوفاكا وماريوبول من القوميين الأوكرانيين".ويلاحظ هناك أيضا أنه بموجب مرسوم صادر عن رئيس جمهورية دونيتسك بتاريخ 3 مارس، فإن المناطق التي تم تحريرها والتي كانت تخضع سابقا لسيطرة أوكرانيا، تم إدراجها في منطقة نفوذ ومناطق جمهورية دونيتسك الشعبية. يدخل المرسوم حيز التنفيذ من يوم نشره رسميا.وأشار المقر إلى أن العديد من المناطق المحررة مليئة بالمتفجرات خلفتها القوات الأوكراني.وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".ولهذا ، حسب قوله ، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح من أوكرانيا" ، لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.