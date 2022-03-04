مجلس الامن يعقد جلسة طارئة بشأن قصف محطة نووية في أوكرانيا

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، في كلمتها، إن "القتال في أوكرانيا يجب أن يتوقف فورا، مضيفة "أنه يجب العمل لتفادي وقوع حادث نووي جديد في أوكرانيا".و أضافت: "كارثة تشيرنوبل مثال حي للحفاظ على المعايير النووية"، معبرة عن ترحب الأمم المتحدة باتفاق الروس والأوكرانيين أمس على توفير ممرات آمنة ".من جهة اخرى، أكدت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة، اليوم، أن "لندن طلبت عقد الجلسة الطارئة بعد قصف منشأة زابوريجيا النووية أمس في أوكرانيا، وقالت باربرا وودوارد في كلمتها أمام مجلس الأمن إن مهاجمة محطة نووية في أوكرانيا حادثة غير مسبوقة".وتابعت: "إن حسابات بوتين كانت خاطئة بشأن مقاومة أوكرانيا"، مؤكدة أن استمرار الحرب يزيد من معاناة الأوكرانيين، مشيرة إلى أنها طلبت من المندوب الروسي وقف الحرب".