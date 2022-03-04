بلينكن: نهاية الحرب في أوكرانيا قد لا تكون وشيكة

وقال بلينكن في بروكسل: "للأسف، وبشكل مأساوي، هذا قد لا ينتهي قريباً"، مضيفاً: "يجب أن نستمر بهذا حتى تتوقف، حتى تنتهي الحرب".من جهتها نبّهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من أن :الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض "عقوبات جديدة صارمة إذا لم يوقف بوتين الحرب التي بدأها".وأضافت: "نحن حازمون، نحن مصممون، نحن متحدون"." يأتي هذا بعد أن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد في وقت سابق اليوم، في اتصال مع المستشار الألماني أولاف شولتس على أن "الحوار من أجل إحلال السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا في حال القبول "بكل مطالب موسكو".