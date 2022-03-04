بوتين يصدر قانونا بشأن من ينشر اخبار كاذبة عن الجيش الروسي

وذكرت وكالة "فرانس برس" ان "بوتين ووقّع أيضًا مشروع قانون تُفرض بموجبه غرامات أو عقوبة بالسجن للمطالبة بفرض عقوبات على روسيا، فيما تواجه موسكو عقوبات اقتصادية غير مسبوقة من العواصم الغربية ".وقال بوتين، في تصريحات نقلها التلفزيون: "لا نضمر نوايا سيئة لجيراننا، وأنصحهم أيضًا بعدم تصعيد الموقف، وعدم فرض أي قيود.. نفي بجميع التزاماتنا، وسنواصل الوفاء بها".وأضاف: "لا نرى أي ضرورة هنا لتوتر علاقاتنا أو تدهورها، وجميع أفعالنا، إذا ما حدثت، تأتي فقط ردًا على بعض الأعمال غير الودية والتصرفات المعادية لروسيا الاتحادية".وكان بوتين قد قال، امس الخميس، إن "العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير وفق المخطط لها، مشددًا على أن بلاده تقاتل "نازيين جددًا" من أجل إنقاذ الروس والأوكرانيين، كما اعتبر أن هؤلاء "شعب واحد".