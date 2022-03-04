جونسون: بوتين سيسقط في النهاية مهما طال الأمر

وقال جونسون في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، أن "بوتين أخطأ في حساب العواقب بشكل كبير، بإشارة منه إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي دخلت يومها العاشر".واعتبر أن "العالم أدار ظهره لبوتين والحكومة الروسية"، مؤكداً ان بوتين سيسقط في النهاية مهما طال الأمر وانه سيتم فرض مزيد من الضغوط على موسكو بالتنسيق مع أميركا وأوروبا".وأعلن جونسون "دعم بلاده لأوكرانيا من أجل حماية الحرية والديمقراطية، مشدداً على فعل كل ماهو لازم للوقوف بجانب كييف".جاء ذلك بعدما حذّر مما اعتبرها رئيس الحكومة البريطانية "تصرفات متهورة" للرئيس الروسي، معتبراص أنها قد تهدد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها".وأتى كلامه في بيان تعليقا على القصف الروسي الذي طال محيط محطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا قاطبة، امس الخميس".