الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع أسلحة في أوكرانيا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين اليوم السبت، إنه "على مدار الـ24 ساعة الماضية، تم استهداف بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، مخزن ذخيرة في منطقة الوحدة العسكرية بجيتومير، حيث تم تخزين أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات جافلين ونلاو".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة أن القوات المسلحة دمرت خلال العملية الجارية حاليا في أوكرانيا 1812 منشأة عسكرية.