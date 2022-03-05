تحديد موعد الجولة الثالثة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا

وكتب أراخاميا عبر "فيسبوك" اليوم السبت: "الجولة الثالثة من المفاوضات ستجرى يوم الاثنين".من جانبه، قال مدير شؤون رابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية أليكسي بوليشيوك، أن روسيا تتوقع أن يتم عقد الجولة الثالثة في أسرع وقت، لافتا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بعدد هذه الجولات.وبدأت المفاوضات الروسية الأوكرانية يوم 28 فبراير في بيلاروس وجرت الجولة الثانية منها يوم 3 مارس واتفق على فتح ممرات إنسانية في المدن الأوكرانية المحاصرة.