الكرملين: سننهي العملية "في أي لحظة" إذا قبلت كييف بشروط موسكو

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية أن "روسيا تطالب أوكرانيا بوقف أنشطتها العسكرية وتثبيت وضعها الحيادي دستوريا والاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، إلى جانب الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".واضاف الوزير الروسي: "عليهم إضفاء تعديلات على دستورهم تتخلى أوكرانيا بموجبها عن أي تطلع إلى عضوية أي تكتل".وتابع لافروف أن موسكو "أبلغت أيضا الممثلين الأوكرانيين بأن "عليهم الاعتراف بأن القرم أرض روسية، وأن عليهم أيضا أن يعترفوا بـ (جمهوريتي) دونيتسك ولوغانسك دولتين مستقلتين"، مضيفا: "يمكن أن يتوقف كل هذا في أي لحظة".وفي وقت سابق من اليوم، وصل وفد روسي إلى مدينة "بريست" في روسيا البيضاء؛ لإجراء محادثات مع المفاوضين الأوكرانيين بشأن إنهاء الأعمال القتالية.ولم يكشف الجانبان عن المكان المحدد للاجتماع وتوقيته.