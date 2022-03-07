اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

ووجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.ووصل الوفد الروسي إلى موقع إقامة الجولة الثالثة في حوالي الساعة 14:00، بينما وصل الوفد الأوكراني في الساعة 16:00 تقريبا بسبب "صعوبات لوجيستية" مثلما حدث ذلك خلال الجولتين الأولى والثانية.وقبيل بدء المفاوضات قال رئيس الوفد الروسي، مساعد رئيس البلاد، فلاديمير ميدينسكي، إن الجولة الثالثة ستركز على مناقشات موضوع التسوية السياسية الداخلية في أوكرانيا والجوانب الإنسانية الدولية والقضايا العسكرية.وسبق أن أكد الوفد الأوكراني أنه يمكن التوصل إلى اتفاقات بين البلدين حول جميع القضايا باستثناء مطالب روسيا حول الاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم إليها واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وتجري المفاوضات، التي بدأت في منطقة غوميل البيلاروسية يوم 28 فبراير، على خلفية إطلاق روسيا يوم 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.