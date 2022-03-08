الصين: الوضع الحالي في أوكرانيا مقلق للغاية

وقال جينبينغ خلال قمة بالفيديو مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، ان "الوضع الحالي في أوكرانيا مقلق للغاية" والصين "حزينة جدا لتجدد الحرب في القارة الأوروبية".كما أعلن الرئيس الصيني أن "بلاده سترسل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا".وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، امس الاثنين، إن الصداقة بين بكين وموسكو ما زالت قوية جدا رغم الإدانة الدولية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيما عرض مساعدة بكين في التوسط من أجل تحقيق السلام".