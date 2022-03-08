بايدن يفرض حظرا على واردات النفط والغاز الروسي

فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حظرا على واردات النفط والغاز الروسية.

وقال بايدن خلال كلمة متلفزة إن "قرارنا حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية جاء بالتشاور مع حلفائنا"، مضيفا أن هذا القرار "لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة".



واضاف أن واشنطن "تفرض أكبر حزمة عقوبات مؤثرة في العالم دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع".