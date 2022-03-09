أوكرانيا توجه طلباً بشأن مفاعل تشيرنوبل

واعتبر كوليبا أن "الكهرباء انقطعت عن محطة الطاقة النووية نتيجة الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية الوحيدة التي تغذي المحطة".وأضاف أنه "يمكن للمولدات الاحتياطية أن تضمن تشغيل محطة الطاقة النووية لمدة 48 ساعة، وبعدها ستتوقف أنظمة التبريد الخاصة بتخزين الوقود النووي المستهلك عن العمل، وسيكون هناك خطر حدوث تسرب إشعاعي".وكتب كوليبا عبر حسابه على تويتر: "أدعو المجتمع الدولي إلى المطالبة فورا بوقف إطلاق النار من روسيا، والسماح لأطقم الإصلاح باستعادة السلطة".