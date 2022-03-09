واشنطن تتهم روسيا باستخدام اسلحة محظورة في اوكرانيا

واتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الجانب الروسي أيضا "باستخدام القنابل الفراغية، وعلقت في كلمة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلة: "لقد شاهدنا مقاطع فيديو للقوات المسلحة الروسية وهي تجلب أسلحة فتاكة غير معتادة إلى أوكرانيا، ينبغي ألا تكون متواجدة في ساحة المعركة، وتشمل هذه الأسلحة الذخائر العنقودية والقنابل الفراغية، المحظورة بموجب اتفاقية جنيف".وهذا النوع من القنابل مثير للجدل لأنه أكثر تدميرا من المتفجرات التقليدية ذات الحجم المماثل، وله تأثير رهيب على أي شخص يقع في دائرة التفجير الذي يحدثه.وكانت موسكو اطلقت العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط الماضي،وسط استنفار أمني غير مسبوق في أوروبا، لامس أجواء الحرب العالمية الثانية.