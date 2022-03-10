من الملجأ... طفلة أوكرانيا تغني وتوصل صوتها إلى العالم! (فيديو)

"أيّام المدافع مش كلّها حزينة حتّى بالعذاب في مطرح للزينة". جملة من أغنية رونزا الشهيرة تحاكيها طفلة أوكرانيا من الملجأ.

تصدّر مقطع فيديو لطفلة أوكرانية تغني في أحد الملاجئ بالعاصمة كييف التراند على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تناقله الرواد بكثافة.

تظهر الطفلة أميليا في الفيديو وهي تغني أغنية Let it Go من فيلم ديزني الشهير Frozen، باللغة الأوكرانية بدل الإنكليزية.

وشاركت امرأة زارت الملجأ للمساعدة في تزيينه الأسبوع الماضي الفيديو على فيسبوك، بعد أن أخبرتها أميليا أنها تريد الغناء "على مسرح كبير" وأمام الجمهور.

وأوضحت أنها مشاركة الفيديو جاءت بإذن من والدة الفتاة، لتنشره لاحقا محطات الأخبار في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

We see you. We really, really see you. 💙💛 https://t.co/Vhln1MjXpX — Idina Menzel (@idinamenzel) March 7, 2022