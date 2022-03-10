من الملجأ... طفلة أوكرانيا تغني وتوصل صوتها إلى العالم! (فيديو)

"أيّام المدافع مش كلّها حزينة حتّى بالعذاب في مطرح للزينة". جملة من أغنية رونزا الشهيرة تحاكيها طفلة أوكرانيا من الملجأ.
تصدّر مقطع فيديو لطفلة أوكرانية تغني في أحد الملاجئ بالعاصمة كييف التراند على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تناقله الرواد بكثافة.
تظهر الطفلة أميليا في الفيديو وهي تغني أغنية Let it Go من فيلم ديزني الشهير Frozen، باللغة الأوكرانية بدل الإنكليزية.
وشاركت امرأة زارت الملجأ للمساعدة في تزيينه الأسبوع الماضي الفيديو على فيسبوك، بعد أن أخبرتها أميليا أنها تريد الغناء "على مسرح كبير" وأمام الجمهور.
وأوضحت أنها مشاركة الفيديو جاءت بإذن من والدة الفتاة، لتنشره لاحقا محطات الأخبار في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.
لم يستطع الموجودون في الملجأ كبح دموعهم عند سماع صوت الطفلة فأخذوا يصوّرونها بهواتفهم الذكية ويصفّقون لها تصفيقًا حارًّا.
وحقق الفيديو 15.7 مليون مشاهدة و352 ألف إعجاب و71.6 إعادة تغريد على تويتر فقط.
أما اللافت فهو تضامن الممثلة والمغنية الأميركي إيدينا مينزل التي جسّدت دور إلسا التي تؤدي الأغنية في فيلم مع الطفلة، إذ أعاد نشر مقطع الفيديو على حسابها الرسمي عبر "تويتر" معلّقة عليه بالقول: "نراكم. نحن حقًا نراكم".