أوكرانيا: لا اتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار وبلادنا لن تستسلم

وقال كوليبا إن "أوكرانيا وروسيا لم تحرزا تقدما نحو الاتفاق على وقف إطلاق النار بعد الغزو الروسي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بين الجانبين الروسي والأوكراني في تركيا اليوم، في محادثات خيم التوتر على أجوائها، بحسب تعبيره".وصرح كوليبا للصحفيين بعد انتهاء اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أنطاليا، "تحدثنا أيضا عن وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، لكن لم يتم إحراز أي تقدم في ذلك"، مضيفا "يبدو أن هناك صنّاع قرار آخرين في هذا الشأن في روسيا"، في إشارة واضحة إلى الكرملين، ليعيد مجددا تعهد بلاده بأنها لن تستسلم "أريد أن أكرر أن أوكرانيا لم ولن تستسلم".ووصف كوليبا الاجتماع بأنه "صعب"، متهماً نظيره الروسي بطرح "الروايات التقليدية" ذاتها حول أوكرانيا على طاولة المفاوضات، منوها إلى أنه أراد الخروج من الاجتماع باتفاق بشأن ممر إنساني من مدينة ماريوبول المحاصرة ولكن "لسوء الحظ لم يكن الوزير لافروف في وضع يسمح له بالالتزام به"، مشيرا إلى أن ع وزير الخارجية الروسي"سيتواصل مع السلطات المعنية بشأن هذه المسألة".وأكد وزير الخارجية الأوكراني أنه سيكون على استعداد للقاء لافروف "مرة أخرى بهذا الشكل إذا كانت هناك احتمالات أو مناقشة جوهرية والبحث عن حلول". مشددا في الوقت نفسه: "نحن جاهزون للدبلوماسية، نسعى إلى قرارات دبلوماسية ولكن طالما لم يكن هناك شيء، فإننا سنستمر بالتفاني والتضحية من أجل قضيتنا".