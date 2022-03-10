بولندا تطالب واشنطن بسرعة توريد الاسلحة الامريكية

وقال دودا في مؤتمر صحفي، جمعه بنائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس في العاصمة وارسو: "نريد تعزيز أمننا في بولندا وذلك من خلال شراء أسلحة أمريكية للجيش البولندي".واضاف دودا أن "بلاده تعمل على استيراد أنظمة دفاع جوي صاروخي "باتريوت"، وبرنامج شراء مقاتلات من النوع "F-35" فضلا عن اقتناء دبابات "أبرامز" الأمريكية القتالية الحديثة الصنع، والتي تم إطلاقها مؤخرا".وأعربت بولندا عن استعدادها لوضع طائراتها من طراز "ميغ-29" "فورا ومجانا" في تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.وأفاد البيت الأبيض، أمس الأربعاء، بأن زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى بولندا جاءت لمناقشة كيفية تقديم "مساعدة عسكرية" لأوكرانيا.