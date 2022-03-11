"تحولات ايجابية" في المفاوضات الروسية - الأوكرانية

وقال بوتين، أثناء استقباله في الكرملين اليوم الجمعة لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "دون أدنى شك سأطلعكم على مستجدات الوضع في أوكرانيا وبالدرجة الأولى على كيفية سير المحادثات التي تجري حاليا على أساس يومي تقريبا، وثمة هناك بعض التحولات الإيجابية حسبما أكد لي المفاوضون من جانبنا".وأعرب بوتين عن "موافقته على كلام لوكاشينكو الذي حمل الحكومة الأوكرانية المسؤولية عن التحضير لشن هجوم على منطقة دونباس والقوات الروسية والبيلاروسية المشاركة في مناورات مشتركة في أراضي بيلاروس".وشدد بوتين على أن العقوبات غير المسبوقة التي تم فرضها على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا "تتيح فرصة لتعزيز سيادة البلاد الاقتصادية والتكنولوجية"، مقرا بأن الاقتصاد الروسي نتيجة للعقوبات الغربية يتعرض لـ"ضربة جماعية مكثفة".