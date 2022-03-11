الكشف عن قرار جديد سيتخذه بايدن ضد روسيا

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن بايدن سيلغي وضع "الدولة الأولى بالرعاية" لروسيا بعد عمليتها العسكرية، وفقا لوكالة رويترز.وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أن بايدن سيدعو اليوم الجمعة إلى إنهاء "العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا" وزيادة الرسوم على الواردات الروسية.وقاعدة الدولة الأولى بالرعاية تهدف إلى منع كل تمييز قائم على الجنسيّة ضدّ مستثمري الدولة الأجنبية، فهي تلزم البلد المضيف بحدود معيّنة ينتهجها في سياسته الاستثمارية الحالية والمستقبلية وتمنعه من تمييز مستثمري دولة أجنبيّة على حساب مستثمري دول أجنبيّة أخرى.