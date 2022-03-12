أحكمت السيطرة عليه.. روسيا تنفذ انزالاً جوياً على أحد مطارات أوكرانيا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها قامت بتعطيل 3491 من منشآت البنية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط الماضي.وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان له إن "القوات الروسية استهدفت صباح اليوم السبت بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة عددا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تعطيل مطار فاسيلكوف العسكري جنوب العاصمة كييف والمركز الرئيسي للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية في منطقة بروفوري بشرق العاصمة".