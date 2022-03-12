موسكو: النازيون الجدد يحتجزون الآلاف بينهم عرب في أوكرانيا

وقال رئيس المركز الروسي لإدارة الدفاع الوطني الجنرال ميخائيل ميزينتسيف: ما زال أكثر من 6900 مواطن من 16 دولة أجنبية محتجزين رهائن من قبل النازيين الجدد الأوكرانيين ويتم اتخاذهم "درعا بشريا"، فضلا عن أطقم أكثر من 50 سفينة أجنبية محاصرة في الموانئ البحرية بسبب ارتفاع خطر الألغام الأوكرانية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في بحر آزوف والبحر الأسود.وأضاف أن المحتجزين من أذربيجان واليونان وجورجيا ومصر والهند ولبنان وسوريا وتركيا والفلبين وجامايكا وعدد من الدول الأخرى.