العقوبات الغربية تجمد نصف الاحتياطيات المالية لروسيا

وقال سيلوانوف في مقابلة على قناة "روسيا 1": "هذا هو حوالي نصف الاحتياطيات التي نملكها، لدينا إجمالي احتياطيات تبلغ حوالي 640 مليار دولار، ونحو 300 مليار من الاحتياطيات الآن في حالة لا يمكننا استخدامها فيها".وأضاف: "إن روسيا لديها أموال كافية لضمان إنتاج السلع الضرورية والمدفوعات"، لافتاً إلى أن "الغرب يضغط على الصين للحد من وصول روسيا إلى احتياطياتها من اليوان".ونوه سيلوانوف إلى أن "روسيا لا تتخلى عن التزاماتها بشأن ديون الدولة، بل ستدفعها بالروبل حتى تفك الدول الغربية تجميد احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية".