زيلينسكي: روسيا ليست عدوا بل أكثر من ذلك

وقال في تصريحات جديدة نشرها عبر حسابه في فيسبوك، أن "روسيا ليست عدوا بل أكثر من ذلك"، مشبها إياها بكوريا الشمالية بالنسبة إلى الولايات المتحدة"، كما كشف أن قواته قامت بتأمين مختلف الممرات الإنسانية في جميع المناطق".واضاف "أن "الروس لن يستطيعوا هزيمة بلاده، لأنهم لا يملكون القوة المعنوية"، " ورأى أن "موسكو عزلت نفسها بهجومها على أوكرانيا وأصبحت بلدا لا يريد أحد العيش فيه"، واعتبر أن ما أسماه "الشر الذي يستهدف المدن السلمية لن يتوقف عند دولة واحدة".أما على مستوى المفاوضات، فاجتمع يوم الخميس الماضي، وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في تركيا، بلقاء هو الأول على هذا المستوى منذ بداية النزاع، في 24 شباط الماضي، بعد أن عقدت ثلاث جلسات من المحادثات على مستوى الوفود، الأولى على الحدود الأوكرانية البيلاروسية والجلستين التاليتين على الحدود البولندية البيلاروسية.