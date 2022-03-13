مقتل صحفي امريكي في أوكرانيا

وقال قائد شرطة منطقة كييف أندري نيبيتوف، ان "الصحافي الأميركي بيرنت رينوت قتل على أيدي القوات الروسية في بلدة إربين".ونقلت معلومات أن "الصحافي يعمل في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الشهيرة، إلا أن الأخيرة نفت الخبر، وأكدت في بيان أنه لم يكن يعمل معهم لحظة وفاته".كما ورد أيضاً جرح صحافي آخر إثر العمليات العسكرية التي ما زالت مستمرة، دون كشف مزيد من التفاصيل عن هوية المصاب.وطوقت أرتال من الآليات والقوات الروسية منذ نحو أسبوعين مناطق في شمال غرب العاصمة كييف وشرقها أيضا.