روسيا تعلن إخراج نحو 4000 منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة منذ بداية العملية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، أن قواتها أخرجت من الخدمة 3920 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية في 24 شباط الماضي.





وذكر المتحدث أن ضربات سلاح الجو الروسي أصابت 187 هدفا عسكريا أوكرانيا بما فيها مقران للتحكم، ومنظومة صواريخ Buk-M1 مضادة للطائرات، ومحطة رادار، وراجمتان للصواريخ، ومحطتان للحرب الإلكترونية، ومستودعان للذخيرة والوقود وزيوت التشحيم، إضافة إلى 31 موقعا لتمركز المعدات العسكرية.



بذلك تضمنت حصيلة الأهداف العسكرية الأوكرانية التي تم تدميرها حتى الآن 143 طائرة مسيرة، و1267 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و124 راجمة صواريخ، و457 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و1028 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية إنه خلال الليلة الماضية أسقط الطيران والدفاعات الجوية التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية، طائرات مسيرة أوكرانية بينها واحدة من طراز "Bayraktar TB-2".وذكر المتحدث أن ضربات سلاح الجو الروسي أصابت 187 هدفا عسكريا أوكرانيا بما فيها مقران للتحكم، ومنظومة صواريخ Buk-M1 مضادة للطائرات، ومحطة رادار، وراجمتان للصواريخ، ومحطتان للحرب الإلكترونية، ومستودعان للذخيرة والوقود وزيوت التشحيم، إضافة إلى 31 موقعا لتمركز المعدات العسكرية.بذلك تضمنت حصيلة الأهداف العسكرية الأوكرانية التي تم تدميرها حتى الآن 143 طائرة مسيرة، و1267 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و124 راجمة صواريخ، و457 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و1028 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية واصلت هجومها في دونباس، حيث حققت تقدما يبلغ 11 كيلومترا خلال اليوم الماضي، مضيفا أن وحدات من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، التي سبق أن أغلقت مدينة سيفيرودونتسك من الشرق والجنوب، تخوض معارك ضد القوميين الأوكرانيين في الضواحي الشمالية الشرقية للمدينة.