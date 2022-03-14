الدفاع الروسية تعلن عن تدمير جميع نقاط اطلاق النار في ماريوبول

وقالت الوزارة، ان "موسكو اقترحت إنشاء 10 ممرات إنسانية في 14 اذر، ووافقت السلطات الأوكرانية على ثلاث منها، واقترحت 11 مساراً إضافياً".واوضحت أنه "تم السماح بعملية فك الحصار حول ماريوبول بفتح ممرات إنسانية وبدء إجلاء السكان، مشيرة إلى أنه تم إجلاء 248 ألفاً و993 شخصاً، من بينهم 54481 طفلاً".واشارت إلى "إجلاء 8575 شخصاً، أمس الأحد، من مناطق خطرة في أوكرانيا خاصة دونيتسك ولوغانسك، من بينهم 1292 طفلاً".و قال مسؤولون محليون إن "قافلة تضم أكثر من 160 سيارة غادرت مدينة ماريوبول اليوم الاثنين، في أول محاولة ناجحة على ما يبدو لترتيب "ممر إنساني" لإجلاء المدنيين من المدينة الأوكرانية المحاصرة".