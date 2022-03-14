نيودلهي تعلن إجلاء 22 ألف هندي عالقين في أوكرانيا

وقالت الوزارة في بيان، إنها "نشرت أكثر من 50 من مسؤوليها الناطقين بالروسية لتنفيذ عملية جانجا في أوكرانيا، كما سافر من نيودلهي فريق خاص بقيادة سكرتير مشترك لاتخاذ قرارات على الأرض فيما يتعلق بالإخلاء داخل أوكرانيا بعد نشوب الحرب هناك".وأضافت أنه "تم بالفعل إجلاء ما يقرب من 22000 هندي معظمهم من الطلاب، بما في ذلك من أكثر المناطق الخطرة نشاطاً مثل خاركيف وسومي في أوكرانيا عندما اندلعت الحرب، كانت الفكرة تقوية السفارة في كييف"، موضحة أن "أول فريق إضافي من شركة طيران الشرق الأوسط وصل إلى أوكرانيا في 22 فبراير وبعد ذلك كان تدفق الأفراد بمثابة تحدٍ حقيقي".ووصف البيان "عملية جانجا بأنها عملية إجلاء نادرة من منطقة الصراع النشطة، كما تم تفعيل غرفة حرب تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع مع ما يقرب من 100 موظف"، مشيراً الى أنه "كان أكبر الأبطال المجهولين في عملية الإخلاء هذه هم الطلاب المتعاقدون الذين لعبوا دوراً رئيسياً في التنسيق بين الطلاب والسفارة الهندية حيث لم يتمكن المسؤولون من الترتيب والتواصل تدخل هؤلاء المقاولون وساعدوا في حماية العالقين هناك واجلائهم".وتابع البيان "شارك كل من رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الشؤون الخارجية إس جايشانكار ووزير الخارجية هارش فاردان شرينغلا بالتواصل مع المسؤولين في السفارة هناك والجالية الهندية بشكل متواصل لحين اكمال مهمة اجلاء الجميع من دون وقوع ضحايا في عملية نادرة من نوعها".