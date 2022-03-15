أوكرانيا تتحدث عن "انفراجة قريبة" بشأن الوضع في البلاد

وقال أريستوفيتش في حديث صحفي: "أعتقد أنه في موعد أقصاه مايو المقبل، بالتحديد أوائل مايو، يجب أن نتوصل على الأرجح إلى اتفاق سلام، وربما أسرع بكثير".وأضاف: "أنا أعني الموعد النهائي.. اتفاق سلام مع انسحاب القوات وإنهاء كل شيء".وعقدت الجولة الرابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا الاثنين عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، وقال ميخائيل بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني، إنه "تم التوقف عن العمل الفني وستستمر المفاوضات يوم الثلاثاء".